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Товарищеские матчи. «Неман» против «Ислочи», «Витебск» – «Нафтан» и другие матчи
10.02.2017 13:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Товарищеские матчи
Неман – Ислочь 4:0 (2:0)
Голы: 1:0 – 3 Локтионов, 2:0 – 24 Коновалов, 3:0 – 63 Сенкевич, 4:0 – 81 Сенкевич.
Неман: Курганский (Шишлов, 46), М.Яблонский (Анюкевич, 46), Хвалько (Демидович, 72), Новик (Бомбель, 46), Абуна (Квенцер, 56), Савостянов (Яроцкий, 65), Зубков (Забелин, 46), Жуковский (Сенкевич, 46), Савицкий (Цеслюкевич, 46), Коновалов (Бомбель, 58), Локтионов.
Ислочь (1-й тайм): Староверов, Лынько (к), Харебава, Сосновский, Рочев, Бубнов, Чухланцев, Боровик, Кротов, Шваб, Тальковский.
Ислочь (2-й тайм): Староверов (Белый), Папуш, Сосновский, Ясюкевич (к), Слабашевич, Шагойко, Федотов, Близнюк, Патоцкий, Чухланцев, Осипенко.
Витебск – Нафтан
10 февраля, 13:00
Торпедо-БелАЗ – Смолевичи-СТИ
10 февраля, 15:00
Волна – Славия
10 февраля, 18:45
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Товарищеские матчи Неман – Ислочь 10 февраля, 12:30 Витебск – Нафтан 10 февраля, 13:00 Торпедо-БелАЗ – Смолевичи-СТИ 10 февраля, 15:00 Волна – Славия 10 февраля, 18:45.
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