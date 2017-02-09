Экс-капитан сборной Беларуси Сергей Рутенко рассказал о решении выступать за сборную Словении.

«Что касается моего перехода словенский флаг, есть очень хорошая поговорка: всем мил не будешь. Это во-первых. А во-вторых, у меня на тот момент была чиста совесть перед ребятами, с которыми я рос, с которыми вместе играли. Всегда приезжал в сборную, кроме одного раза, когда была травма плеча. В то время я попал в клуб, который выступал в Лиге чемпионов. Это было что-то заоблачное, надо было залечиться, я отказался ехать в сборную. Мне казалось: какой смысл, если я играть не могу, тренироваться толком тоже не могу, и плюс на меня в клубе будут косо смотреть. Больше в сборную меня не звали. Не хочу рассуждать, почему, по каким причинам, это право управленцев тренеров. Автоматически прошел период карантина, который мне позволял выступать за другую сборную. И когда последовало предложение от словенской федерации, я в первую очередь поговорил с ребятами, с которыми мы вместе выступали, мне было важно услышать их мнение. Знал, что обязательно найдутся те, кто осудит, но без разговора принять решение не мог. Меня поняли и по-спортивному поддержали.

Первым моим условием при переходе было то, что я не отдам белорусский паспорт. Не планировал с ним расставаться. Словенцы помялись, попытались надавить, мол, будет проще оформить документы. Я был тверд: хотите — принимайте, хотите — нет.

Люди имеют право назвать меня перебежчиком? Я и сейчас уверен: это было правильное решение. Если бы я тогда не стал играть за сборную Словении, огромный вопрос, смог бы я сейчас помогать своим. Так что словенцы помогли нашему гандболу в каком-то смысле. А впоследствии, когда Владимир Николаевич Коноплев возглавил федерацию и предложил мне вернуться домой, я очень был этому рад», – рассказал Рутенко.