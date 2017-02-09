Директор СДЮШОР «Цмокi-Мiнск» Петр Ивашков рассказал о целях школы.

«В нашей школе занимаются 500 детей, работают 18 тренеров. В самых младших группах занимаются 7-летние ребята. Те, кто пришел в школу понимают, что это огромный механизм, который работает.

У нас работают лучшие тренеры. Наш игрок должен быть в НБА. Такая цель ставилась, когда я пришел. Я сказал тренерам, что наш ребенок будет первым», – сказал Ивашков в программе «Слэм-данк» на канале «Беларусь 5».