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Директор СДЮШОР «Цмокi-Мiнск»: «Наш воспитанник должен быть в НБА»

10.02.2017 12:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор СДЮШОР «Цмокi-Мiнск» Петр Ивашков рассказал о целях школы.

«В нашей школе занимаются 500 детей, работают 18 тренеров. В самых младших группах занимаются 7-летние ребята. Те, кто пришел в школу понимают, что это огромный механизм, который работает.

У нас работают лучшие тренеры. Наш игрок должен быть в НБА. Такая цель ставилась, когда я пришел. Я сказал тренерам, что наш ребенок будет первым», – сказал Ивашков в программе «Слэм-данк» на канале «Беларусь 5».

 
 
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Директор СДЮШОР «Цмокi-Мiнск» Петр Ивашков рассказал о целях школы.

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