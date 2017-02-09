ХОХФИЛЬЦЕН, 10 фев — Sputnik. Второй соревновательный день Чемпионата мира по биатлону снова начался со скандала: за полтора часа до старта отстранена российская биатлонистка Глазырина, сообщает корреспондент Sputnik.



© Sputnik Александр Вильф ЧМ в Хохфильцене: Домрачева выйдет на старт в спринте

В пятницу должна состояться женская спринтерская гонка (7,5 километра с двумя огневыми рубежами). Ранее главный тренер национальной команды Александр Касперович сообщил, что Касперович пропустит гонку из-за плохого самочувствия.

"Собрав дополнительную информацию и документацию, рабочая группа пришла к выводу, что необходимо временное отстранение от стартов", — говорится в сообщении Исполнительного совета Международного союза биатлонистов (IBU).

Как говорится в релизе IBU, отстранение вступает в силу с 10 февраля и до принятия окончательного решения по дисквалификации спортсмена.

Екатерина Глазырина и Союз биатлонистов России были проинформированы о временном приостановлении соответственно, сообщает Sputnik.

Вместо Глазыриной на старт выйдет Ирина Услугина.