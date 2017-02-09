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ЧМ по биатлону: россиянку Глазырину отстранили от соревнований

10.02.2017 15:29 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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ХОХФИЛЬЦЕН, 10 фев — Sputnik. Второй соревновательный день Чемпионата мира по биатлону снова начался со скандала: за полтора часа до старта отстранена российская биатлонистка Глазырина, сообщает корреспондент Sputnik.

ЧМ по биатлону: россиянку Глазырину отстранили от соревнований
© Sputnik Александр Вильф
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В пятницу должна состояться женская спринтерская гонка (7,5 километра с двумя огневыми рубежами). Ранее главный тренер национальной команды Александр Касперович сообщил, что Касперович пропустит гонку из-за плохого самочувствия. 

"Собрав дополнительную информацию и документацию, рабочая группа пришла к выводу, что необходимо временное отстранение от стартов", — говорится в сообщении Исполнительного совета Международного союза биатлонистов (IBU).

Как говорится в релизе IBU, отстранение вступает в силу с 10 февраля и до принятия окончательного решения по дисквалификации спортсмена.

Екатерина Глазырина и Союз биатлонистов России были проинформированы о временном приостановлении соответственно, сообщает Sputnik.

Вместо Глазыриной на старт выйдет Ирина Услугина.

 
 
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ХОХФИЛЬЦЕН, 10 фев — Sputnik. Второй соревновательный день Чемпионата мира по биатлону снова начался со скандала: за полтора часа до старта отстранена российская...

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