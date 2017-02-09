Новичок «Шахтера» Пюрю Сойри рассказал о переходе в солигорский клуб.

— Расскажи немного о себе. Как ты оказался в футболе?

— Я родился в Финляндии, но начал играть в футбол в Африке. Мне было где-то шесть лет. Играл с друзьями на улице, дома с родственниками – везде и со всеми. Причем в нескольких странах: Мозамбик, Танзания, Намибия. Понятно, что исключительно на любительском уровне. Тогда я только мечтал, что когда-нибудь стану профессиональным игроком! В 2010 году я переехал в Финляндию. Там я попал в систему футбольного клуба «МюПа». Поначалу было непривычно, ведь раньше я играл только на улицах. Но втянулся и в итоге попал в главную команду. Тогда я понял, что могу добиться чего-то серьезного как футболист, ощутил в себе потенциал. Два последних сезона я провел в клубе «ВПС». Это было хорошее время. Но теперь я в «Шахтере» и очень рад этому!

— Какая позиция на поле тебе ближе всего?

— Когда я только начинал, то постоянно играл нападающего. В Финляндии тренер взглянул на меня и решил, что большую пользу я принесу на краю полузащиты. С тех пор играю вингера. Раньше практически постоянно действовал справа. Но в прошлом году меня использовали на обоих флангах – забил 10 голов. Значит, мы все делали правильно.

— Расскажи о своем переходе в «Шахтер».

— Со мной связалось руководство «Шахтера» относительно возможности продолжить карьеру в Солигорске. Я был рад этому – мне хотелось сделать следующий шаг в развитии. Как ни крути, но в Беларуси более сильная лига и соответственно больше возможностей для профессионального роста.

Около полутора недель назад я приехал в Солигорск, чтобы своими глазами увидеть инфраструктуру клуба, немного познакомиться с городом. Мне все очень понравилось: и условия для тренировок, и отношение в клубе к делу. Здесь – на сборе в Турции – я еще раз смог убедиться в том, что все построено действительно профессионально.

— Какие ты поставил перед собой задачи на сезон?

— Сейчас, когда я попал в новую для себя среду, в более конкурентную среду, мне нужно к ней приспособиться: понять требования тренерского штаба, вписаться в коллектив и так далее. Выкладываться на 110% на каждой тренировке, стараться быть лучшим на них – следующая задача. Потом – как можно чаще играть в стартовом составе. Голы тоже очень важны, я ведь игрок атакующей линии. Поэтому, конечно, хочу побить свой личный рекорд результативности. А самое главное – помочь команде стать лучшей, – сказал Сойри.