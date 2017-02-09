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Финский полузащитник Сойри заключил трехлетний контракт с «Шахтером»

10.02.2017 15:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Финский полузащитник Пюрю Сойри заключил трехлетний контракт с солигорским «Шахтером».

В предыдущие два года 22-летний Сойри выступал в ВПС. В прошлом сезоне сыграл в 30 матчах чемпионата Финляндии, забил 10 мячей. Кроме того, в активе хавбека 11 встреч в составе молодежной (U-21) сборной Финляндии.

Подробная статистика Сойри здесь.

 
 
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Финский полузащитник Пюрю Сойри заключил трехлетний контракт с солигорским «Шахтером».

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