Финский полузащитник Пюрю Сойри заключил трехлетний контракт с солигорским «Шахтером».

В предыдущие два года 22-летний Сойри выступал в ВПС. В прошлом сезоне сыграл в 30 матчах чемпионата Финляндии, забил 10 мячей. Кроме того, в активе хавбека 11 встреч в составе молодежной (U-21) сборной Финляндии.

Подробная статистика Сойри здесь .