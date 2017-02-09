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Маргарита Тишкевич: «Гребля не так и популярна в нашей стране. Нашими медалями просто зажрались»

10.02.2017 16:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская спортсменка Маргарита Тишкевич рассказала о проблемах в гребле.

«Гребля на байдарках и каноэ не так и популярна в нашей стране, несмотря на урожай медалей.

Более того, я скажу прямо, нашими медалями просто зажрались. У нас нет всего того, что есть в хоккее, гимнастике — никакого развития в медийном плане, у нас даже спонсоров крупных нет. Если поставить нас в один ряд с гимнастками, наверное, все захотят работать с ними. Мы ведь немного другого плана спортсменки.

Домрачева, Герасименя — все знают, кто это такие. А кто такие Махнева, Литвинчук, Худенко, Лепешко? Вадима Махнева и Романа Петрушенко еще знают, нас уже не так. Легкая атлетика сейчас очень продвинулась. Я ведь раньше даже не знала Марину Арзамасову, Ольгу Мазуренок, а теперь они на слуху! Молодцы девчонки! Счастье, что есть федерации, которые своих спортсменов так позиционирует.

Я как-то с гимнасткой Катей Галкиной шутила, мол, жаль, не гребцам «Бонакву» рекламировать. Хотя почему бы и нет? Сидишь себе, гребешь в «Бонакве», – сказала Тишкевич.

 
 
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Белорусская спортсменка Маргарита Тишкевич рассказала о проблемах в гребле.

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