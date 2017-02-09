﻿ Анри Хагуш: «Однажды Гончаренко не понравилось, как мы разминались перед игрой. Он загнал всех в раздевалку и начал льдом кидаться». 21.by
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Анри Хагуш: «Однажды Гончаренко не понравилось, как мы разминались перед игрой. Он загнал всех в раздевалку и начал льдом кидаться»

10.02.2017 16:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш рассказал о характере Виктора Гончаренко.

«Ух, и строгий Виктор Михайлович! Однажды ему не понравилось, как мы разминались перед игрой. Причем, мы тогда нормально шли в сезоне. Не было, например, какой-то неудачной серии игр. Но он загнал всех в раздевалку и начал льдом кидаться. Решил так команду встряхнуть.

Гончаренко – максималист. В Лиге чемпионов проигрываем в гостях «Реалу» 0:1. Меня удалили в первом тайме еще. Гончаренко тогда так кричал и мне сделал втык! Казалось бы, Мадрид, звезды, Лига чемпионов, но Гончаренко был очень зол. Во втором тайме, играя в меньшинстве, второй пропустили и проиграли. Но в ответном матче достойно с ними смотрелись, хоть и уступили 0:1», – вспомнил Хагуш.

 
 
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