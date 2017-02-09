МИНСК, 10 фев — Sputnik. Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова выиграла женский спринт на этапе Кубка мира, проходящем в австрийском Хохфильцене в эти дни, лучшая из белорусок — Надежда Скардино — финишировала только 25-й.



© Sputnik Алексей Филиппов ЧМ по биатлону: россиянку Глазырину отстранили от соревнований

Накануне в Хохфильцене (Австрия) стартовал биатлонный ЧМ. Программу соревнований открыла смешанная эстафета, победу в которой одержала немецкая сборная , вторыми стали французы, третьими — россияне. Белорусы финишировали 22-ми.

Коукалова в пятницу преодолела 7,5 км без ошибок на двух огневых рубежах за 19 минут 12,6 секунды. Серебро досталось немке Лауре Дальмайер (+4,0 секунды; без промахов). Тройку призеров замкнула француженка Анаис Шевалье (+25,1; без промахов).

Скардино в финишном листе значится 25-й (+1.19; без промахов), Дарья Домрачева с тремя промахами заняла 27-е место, проиграв Коукаловой 1 минуту и 25 секунд. Ирина Кривко финишировала 36-й (+1.40,9; 1 промах), Надежда Писарева — 61-й (+2.18,6; 2 промаха).