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Юрий Альберс: «Неделю назад у меня началось недомогание, которое сопровождалось острыми болями»
10.02.2017 18:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Юрий Альберс объяснил свой отлет с ЧМ-2017.
«Неделю назад у меня началось недомогание, которое сопровождалось острыми болями. На протяжении всего периода проводилось медикаментозное лечение, но и оно уже не помогало, состояние только ухудшалось. Медицинской бригадой национальной команды Республики Беларусь по биатлону во главе с Павлом Дриневским было принято решение об экстренной госпитализации.
Вчера с трапа самолета меня доставили в Государственное учреждение «Республиканский клинический медицинский центр «Управления делами Президента Республики Беларусь», где сейчас проводится углубленное обследование для принятия тактики дальнейшего лечения», – сказал Альберс.
Напомним, 9 февраля Альберс покинул Хохфильцен из-за проблем со здоровьем.
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Главный тренер сборной Беларуси Юрий Альберс объяснил свой отлет с ЧМ-2017.
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