Белорусская биатлонистка Надежда Скардино прокомментировала, как прошел для нее спринт на чемпионате мира, где она заняла 25-е место, не допустив промахов.

«Мои ощущения таковы: сегодня были проблемы с лыжами. Скажем так: их скольжение не понравилось. По гонке, когда сравнивала свой ход с соперницами, видела – проигрываю. Есть чувство неудовлетворения.

Что касается моей заявки в третью группу, то в четверг тренеры и сервисмены всех команд долго думали, кого в куда имеет смысл заявить. Изучали, результаты смешанной эстафеты. Возможно, мне было бы лучше оказаться в первой-второй группах. Но в тоже время, смотрите: Дальмайер была в третьей – серебряная медаль, Коукалова вообще в четвёртой – чемпионка. Поэтому… не знаю, не знаю», – сказала Скардино.