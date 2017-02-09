﻿ Надежда Скардино: «Сегодня были проблемы с лыжами. Скажем так: их скольжение не понравилось». 21.by
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Надежда Скардино: «Сегодня были проблемы с лыжами. Скажем так: их скольжение не понравилось»

10.02.2017 18:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская биатлонистка Надежда Скардино прокомментировала, как прошел для нее спринт на чемпионате мира, где она заняла 25-е место, не допустив промахов.

«Мои ощущения таковы: сегодня были проблемы с лыжами. Скажем так: их скольжение не понравилось. По гонке, когда сравнивала свой ход с соперницами, видела – проигрываю. Есть чувство неудовлетворения.

Что касается моей заявки в третью группу, то в четверг тренеры и сервисмены всех команд долго думали, кого в куда имеет смысл заявить. Изучали, результаты смешанной эстафеты. Возможно, мне было бы лучше оказаться в первой-второй группах. Но в тоже время, смотрите: Дальмайер была в третьей – серебряная медаль, Коукалова вообще в четвёртой – чемпионка. Поэтому… не знаю, не знаю», – сказала Скардино.

 
 
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Белорусская биатлонистка Надежда Скардино прокомментировала, как прошел для нее спринт на чемпионате мира, где она заняла 25-е место, не допустив промахов.

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