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Македонский защитник Асани на просмотре в «Торпедо-БелАЗ»

10.02.2017 19:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник Джелил Асани проходит просмотр в «Торпедо-БелАЗе».

Сообщается, что футболист прилетел в Беларусь этой ночью, с утра прошел медосмотр и уже днем вышел в стартовом составе автозаводцев на игру со «Смолевичами-СТИ».

Этнический албанец Асани родился в Македонии и имеет гражданство этой страны. Начинал свою карьеру в клубах «Напредок» и «Влазрими» из македонского города Кичево, затем играл в албанском «Бюлисе» и «Металлурге» из македонского Скопье. Последним клубом футболиста был мальтийский «Пемброк».

Македонский защитник Асани на просмотре в «Торпедо-БелАЗ»

 
 
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Защитник Джелил Асани проходит просмотр в «Торпедо-БелАЗе».

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