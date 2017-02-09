Защитник Джелил Асани проходит просмотр в «Торпедо-БелАЗе».

Сообщается, что футболист прилетел в Беларусь этой ночью, с утра прошел медосмотр и уже днем вышел в стартовом составе автозаводцев на игру со «Смолевичами-СТИ».

Этнический албанец Асани родился в Македонии и имеет гражданство этой страны. Начинал свою карьеру в клубах «Напредок» и «Влазрими» из македонского города Кичево, затем играл в албанском «Бюлисе» и «Металлурге» из македонского Скопье. Последним клубом футболиста был мальтийский «Пемброк».



