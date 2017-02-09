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Дэйв Льюис: «Для семерых это дебют на подобном уровне. Поэтому получалось не все и не всегда»

10.02.2017 21:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Дэйв Льюис прокомментировал проигрыш команде Швейцарии (2:4).

– Нашим ребятам пришлось нелегко, это было видно. Что, в общем, и понятно: состав у нас молодой, для семерых это дебют на подобном уровне. Поэтому получалось не все и не всегда, не удалось сыграть «от» и «до» так, как мы просили. В том числе — в неравных составах. И все же работой ребят скорее доволен, включая самых молодых. Они старались и имели шансы завершить матч иным исходом.

– Но показалось, что дебют Шаранговича на Кубке Словакии год назад получился ярче дебюта сегодняшних новобранцев.

– Не соглашусь. Может, вам показалось, что им давали меньше игрового времени в концовке. Но логично, что его доставалось им чуть меньше в неравных составах и на последних минутах. А так молодежью я действительно доволен.

– И что же не получилось в итоге?

– Вспомните начало третьего периода при счете 2:2: отменный шанс у Парфеевца, увы, не завершился голом. А 3:2 в нашу пользу — это была бы уже совсем другая игра. Правда, и Карнаухов вскоре совершил хороший сэйв.

– Представится ли шанс проявить себя Осипкову завтра?

– В Минске перед выездом в Словакию такой вариант обсуждался. И сейчас обговорим его с Каарелой. После того как посмотрим запись игры со швейцарцами, – сказал Льюис.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Дэйв Льюис прокомментировал проигрыш команде Швейцарии (2:4).

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