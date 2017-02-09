Директор «Сетанта Спорт Евразия» прокомментировал возможность создания нового канала «БК-Сетанта».

«В настоящее время мы обсуждаем с Белорусской высшей лигой потенциальное сотрудничество Лиги и Сетанта Спорт. На данный момент дополнительных комментариев не будет», – сообщает официальную позицию телеканал.

Напомним, совет клубов чемпионата Беларуси принял решение о создании нового телевизионного канала с рабочим названием «БК-Сетанта».

Предполагается, что канал будет показывать все матчи высшей лиги чемпионата Беларуси в прямом эфире и HD-качестве. Учредителями канала будет АБФФ, «Сетанта-Спорт» и компания «Спорт-ТиВи». Запуск канала планируется до лета нынешнего года.