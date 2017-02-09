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Директор «Сетанта Спорт Евразия»: «Обсуждаем с Белорусской высшей лигой потенциальное сотрудничество»
10.02.2017 21:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор «Сетанта Спорт Евразия» прокомментировал возможность создания нового канала «БК-Сетанта».
«В настоящее время мы обсуждаем с Белорусской высшей лигой потенциальное сотрудничество Лиги и Сетанта Спорт. На данный момент дополнительных комментариев не будет», – сообщает официальную позицию телеканал.
Напомним, совет клубов чемпионата Беларуси
Предполагается, что канал будет показывать все матчи высшей лиги чемпионата Беларуси в прямом эфире и HD-качестве. Учредителями канала будет АБФФ, «Сетанта-Спорт» и компания «Спорт-ТиВи». Запуск канала планируется до лета нынешнего года.
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Директор «Сетанта Спорт Евразия»: «Обсуждаем с Белорусской высшей лигой потенциальное сотрудничество»
Директор «Сетанта Спорт Евразия» прокомментировал возможность создания нового канала «БК-Сетанта».
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