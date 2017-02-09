﻿ НБА. «Вашингтон» примет «Индиану», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Мемфисом» и другие матчи. 21.by
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НБА. «Вашингтон» примет «Индиану», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Мемфисом» и другие матчи

10.02.2017 22:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В пятницу, 10 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Вашингтон» примет «Индиану», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Мемфисом».

НБА

Регулярный чемпионат

Бруклин – Майами
Дата проведения
11 февраля, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Превью

 

Нью-Йорк – Денвер
Дата проведения
11 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Превью

 

Детройт – Сан-Антонио
Дата проведения
11 февраля, 03.30, «The Palace of Auburn Hills»
Онлайн матча Превью

 

Милуоки – Лейкерс
Дата проведения
11 февраля, 04.00, «Bradley Center»
Онлайн матча Превью

 

Мемфис – Голден Стэйт
Дата проведения
11 февраля, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча Превью

 

Миннесота – Новый Орлеан
Дата проведения
11 февраля, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча Превью

 

Вашингтон – Индиана
Дата проведения
11 февраля, 04.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Превью

 

Сакраменто – Атланта
Дата проведения
11 февраля, 06.30, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Превью

 

Финикс – Чикаго
Дата проведения
11 февраля, 06.30, «US Airways Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
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В пятницу, 10 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Вашингтон» примет «Индиану», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Мемфисом».

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