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НБА. «Вашингтон» примет «Индиану», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Мемфисом» и другие матчи
10.02.2017 22:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
В пятницу, 10 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Вашингтон» примет «Индиану», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Мемфисом».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В пятницу, 10 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Вашингтон» примет «Индиану», «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Мемфисом».
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