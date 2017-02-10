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Владимир Бережков: «Интернет-трансляции чемпионата Беларуси обязательно останутся и будут бесплатными»

10.02.2017 23:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор департамента маркетинга и коммуникаций Белорусской федерации футбола Владимир Бережков объяснил, как создаваемый футбольный телеканал будет распространяться в кабельных сетях белорусских операторов.

«К примеру сегодня известный телеканал «Сетанта плюс» распространяется в большой сети телевизионных операторов. В том числе и региональных — это и ZALA (который является одной из услуг «Белтелекома»), и МТИС, и другие операторы. Мы хотим даже приумножить аудиторию. А о том, будет футбольный телеканал входить в общий пакет либо в спортивный, будем договариваться с каждым оператором отдельно.

Что касается интернет-трансляций матчей, то они обязательно останутся и будут бесплатными. Там будет та же картинка, что и на телеканале», – сказал Бережков.

Напомним, совет клубов чемпионата Беларуси принял решение о создании нового телевизионного канала с рабочим названием «БК-Сетанта».

Предполагается, что канал будет показывать все матчи высшей лиги чемпионата Беларуси в прямом эфире и HD-качестве. Учредителями канала будет АБФФ, «Сетанта-Спорт» и компания «Спорт-ТиВи». Запуск канала планируется до лета нынешнего года.

 
 
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Директор департамента маркетинга и коммуникаций Белорусской федерации футбола Владимир Бережков объяснил, как создаваемый футбольный телеканал будет...

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