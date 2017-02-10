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Игорь Ковалевич: «В Гродно есть определенные люди, которые хотят развалить команду»

10.02.2017 23:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич рассказал о врагах клуба.

«В Гродно есть определенные люди, которые хотят развалить команду. Кого-то на просмотры отправляют куда-то… Одна часть желает, чтобы было хорошо, а вторая – чтобы было плохо. С моим приходом в Гродно появилось слишком много людей, желающих поучаствовать в распродаже футболистов. Какие-то селекционеры непонятные появились. Наверное, я кому-то дорогу перешел.

Я в «Неман» не просился, меня туда пригласили, когда клуб был в сложнейшей ситуации. Бог им судья», – сказал Ковалевич.

 
Теги: Гродно
 
 
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Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич рассказал о врагах клуба.

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