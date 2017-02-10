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Общий зрительский охват каналов «Сетанта» в Беларуси – 1,2 миллиона человек
10.02.2017 23:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Общий зрительский охват канала «Сетанта» в Беларуси – 1,2 миллиона человек.
Об этом сообщил руководитель представительства «Сетанта-Спорт» в Беларуси Всеволод Майоров.
Отметим, на данный момент на территории Беларуси вещают два телеканала ЗАО «Белсетанта»: «Сетанта Спорт» и «Сетанта Спорт +».
Напомним, совет клубов чемпионата Беларуси принял решение о создании нового телевизионного канала с рабочим названием «БК-Сетанта».
Предполагается, что канал будет показывать все матчи высшей лиги чемпионата Беларуси в прямом эфире и HD-качестве. Учредителями канала будет АБФФ, «Сетанта-Спорт» и компания «Спорт-ТиВи». Запуск канала планируется до лета нынешнего года.
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Общий зрительский охват канала «Сетанта» в Беларуси – 1,2 миллиона человек.
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