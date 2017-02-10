Общий зрительский охват канала «Сетанта» в Беларуси – 1,2 миллиона человек.

Об этом сообщил руководитель представительства «Сетанта-Спорт» в Беларуси Всеволод Майоров.

Отметим, на данный момент на территории Беларуси вещают два телеканала ЗАО «Белсетанта»: «Сетанта Спорт» и «Сетанта Спорт +».

Напомним, совет клубов чемпионата Беларуси принял решение о создании нового телевизионного канала с рабочим названием «БК-Сетанта».

Предполагается, что канал будет показывать все матчи высшей лиги чемпионата Беларуси в прямом эфире и HD-качестве. Учредителями канала будет АБФФ, «Сетанта-Спорт» и компания «Спорт-ТиВи». Запуск канала планируется до лета нынешнего года.