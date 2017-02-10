﻿ Виталий Гурков: «Министр сказал, что сделают все для успешной подготовки к ЧМ: экипировка, сборы, фармакология». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Виталий Гурков: «Министр сказал, что сделают все для успешной подготовки к ЧМ: экипировка, сборы, фармакология»

10.02.2017 23:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский спортсмен Виталий Гурков прокомментировал возвращение в состав сборной по тайскому боксу.

– На чемпиона Европы я не ездил. Вместо меня поехал второй номер и уступил в первом бою сопернику, которого я обыгрывал досрочно.

Скоро в Минске пройдет чемпионат мира. Это ответственное мероприятие. Главный тренер спрашивал, собираюсь ли я участвовать. Я говорил, что в составе сборной, конечно, хочу выступать.

В пятницу друг прислал ссылку на новость про чемпионат мира с комментарием министра спорта и туризма, я увидел свою фамилию среди спортсменов, которые будут представлять страну. В понедельник мне позвонили и попросили прийти на встречу. Мы все обсудили, так я вернулся в состав национальной команды.

- То есть проблем, как в прошлом году, не будет?

– Никто былое не вспоминал.

- Что-то сказал вам министр?

– Сказал, что сделают все для успешной подготовки: экипировка, сборы, фармакология, медицинское обеспечение. Говорил, мол, ты спортсмен заслуженный, мы тебя знаем. Я понимаю ответственность: чемпионат пройдет дома. Это особенный момент, возможно, будет дополнительное волнение. Хочется выиграть, порадовать болельщиков.

- С Brutto в тур по Беларуси поедете?

– Конечно. Сейчас как раз в Барановичах, готовимся к первому концерту, – сказал Гурков.

Напомним, чемпионат мира по тайскому боксу (или муай-тай) пройдет c 3 по 12 мая в Минске.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский спортсмен Виталий Гурков прокомментировал возвращение в состав сборной по тайскому боксу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Карпаты» могут лишиться профессионального статуса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика