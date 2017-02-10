Белорусский спортсмен Виталий Гурков прокомментировал возвращение в состав сборной по тайскому боксу.

– На чемпиона Европы я не ездил. Вместо меня поехал второй номер и уступил в первом бою сопернику, которого я обыгрывал досрочно.

Скоро в Минске пройдет чемпионат мира. Это ответственное мероприятие. Главный тренер спрашивал, собираюсь ли я участвовать. Я говорил, что в составе сборной, конечно, хочу выступать.

В пятницу друг прислал ссылку на новость про чемпионат мира с комментарием министра спорта и туризма, я увидел свою фамилию среди спортсменов, которые будут представлять страну. В понедельник мне позвонили и попросили прийти на встречу. Мы все обсудили, так я вернулся в состав национальной команды.

- То есть проблем, как в прошлом году, не будет?

– Никто былое не вспоминал.

- Что-то сказал вам министр?

– Сказал, что сделают все для успешной подготовки: экипировка, сборы, фармакология, медицинское обеспечение. Говорил, мол, ты спортсмен заслуженный, мы тебя знаем. Я понимаю ответственность: чемпионат пройдет дома. Это особенный момент, возможно, будет дополнительное волнение. Хочется выиграть, порадовать болельщиков.

- С Brutto в тур по Беларуси поедете?

– Конечно. Сейчас как раз в Барановичах, готовимся к первому концерту, – сказал Гурков.

Напомним, чемпионат мира по тайскому боксу (или муай-тай) пройдет c 3 по 12 мая в Минске.