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Виталий Гурков: «Министр сказал, что сделают все для успешной подготовки к ЧМ: экипировка, сборы, фармакология»
10.02.2017 23:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский спортсмен Виталий Гурков прокомментировал возвращение в состав сборной по тайскому боксу.
– На чемпиона Европы я не ездил. Вместо меня поехал второй номер и уступил в первом бою сопернику, которого я обыгрывал досрочно.
Скоро в Минске пройдет чемпионат мира. Это ответственное мероприятие. Главный тренер спрашивал, собираюсь ли я участвовать. Я говорил, что в составе сборной, конечно, хочу выступать.
В пятницу друг прислал ссылку на новость про чемпионат мира с комментарием министра спорта и туризма, я увидел свою фамилию среди спортсменов, которые будут представлять страну. В понедельник мне позвонили и попросили прийти на встречу. Мы все обсудили, так я вернулся в состав национальной команды.
- То есть проблем, как в прошлом году, не будет?
– Никто былое не вспоминал.
- Что-то сказал вам министр?
– Сказал, что сделают все для успешной подготовки: экипировка, сборы, фармакология, медицинское обеспечение. Говорил, мол, ты спортсмен заслуженный, мы тебя знаем. Я понимаю ответственность: чемпионат пройдет дома. Это особенный момент, возможно, будет дополнительное волнение. Хочется выиграть, порадовать болельщиков.
- С Brutto в тур по Беларуси поедете?
– Конечно. Сейчас как раз в Барановичах, готовимся к первому концерту, – сказал Гурков.
Напомним, чемпионат мира по тайскому боксу (или муай-тай) пройдет c 3 по 12 мая в Минске.
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Виталий Гурков: «Министр сказал, что сделают все для успешной подготовки к ЧМ: экипировка, сборы, фармакология»
Белорусский спортсмен Виталий Гурков прокомментировал возвращение в состав сборной по тайскому боксу.
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