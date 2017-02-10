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В женской спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону в Австрии Скардино заняла 25-е место, Домрачева — 27-е
10.02.2017 18:08 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 10 февраля. Белорусская биатлонистка Надежда Скардино заняла 25-е место в спринте на проходящем в Хохфильцене (Австрия) чемпионате мира. Дистанцию 7,5 км она преодолела за 20 минут 31,6 секунды без штрафных кругов.
Дарья Домрачева, трижды промахнувшаяся при стрельбе стоя, финишировала 27-й (20.38,2). Ирина Кривко стала 36-й (20.53,5; 0+1), Надежда Писарева — 61-й (21.31,2; 0+2) среди 101 участницы.
Награды завоевали чешка Габриэла Коукалова (19.12,6; 0+0), немка Лаура Дальмайер (+4,0; 0+0) и француженка Анаис Шевалье (+25,1; 0+0).
Медальный зачет после двух дней ЧМ: Германия (1, 1, 0), Чехия (1, 0, 0), Франция (0, 1, 1), Россия (0, 0, 1).
11 февраля в Хохфильцене пройдет мужская спринтерская гонка на 10 км.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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В женской спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону в Австрии Скардино заняла 25-е место, Домрачева — 27-е
Минск, 10 февраля. Белорусская биатлонистка Надежда Скардино заняла 25-е место в спринте на проходящем в Хохфильцене (Австрия) чемпионате мира. Дистанцию 7,5 км она...
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