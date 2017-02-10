﻿ В женской спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону в Австрии Скардино заняла 25-е место, Домрачева — 27-е. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В женской спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону в Австрии Скардино заняла 25-е место, Домрачева — 27-е

10.02.2017 18:08 — Новости Спорта | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 10 февраля. Белорусская биатлонистка Надежда Скардино заняла 25-е место в спринте на проходящем в Хохфильцене (Австрия) чемпионате мира. Дистанцию 7,5 км она преодолела за 20 минут 31,6 секунды без штрафных кругов.

Дарья Домрачева, трижды промахнувшаяся при стрельбе стоя, финишировала 27-й (20.38,2). Ирина Кривко стала 36-й (20.53,5; 0+1), Надежда Писарева — 61-й (21.31,2; 0+2) среди 101 участницы.

Награды завоевали чешка Габриэла Коукалова (19.12,6; 0+0), немка Лаура Дальмайер (+4,0; 0+0) и француженка Анаис Шевалье (+25,1; 0+0).

Медальный зачет после двух дней ЧМ: Германия (1, 1, 0), Чехия (1, 0, 0), Франция (0, 1, 1), Россия (0, 0, 1).

11 февраля в Хохфильцене пройдет мужская спринтерская гонка на 10 км.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 10 февраля. Белорусская биатлонистка Надежда Скардино заняла 25-е место в спринте на проходящем в Хохфильцене (Австрия) чемпионате мира. Дистанцию 7,5 км она...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
НХЛ. «Виннипег» примет «Чикаго», «Тампа-Бэй» в гостях у «Миннесоты»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика