Проект показа матчей чемпионата Беларуси планируется вывести на самоокупаемость к 2020 году.

Такую задачу запланировал директор департамента по маркетингу и коммуникациям БФФ Владимир Бережков. Первоочередная цель – сделать футбольный продукт рейтинговым.

Сообщается, что на первом этапе, в первый год, получение доходов не планируется. Известно, что производство и передачу сигнала будет осуществлять подрядчик, «Белтелеком» готов обеспечить все стадионы высшей лиги необходимыми коммуникациями и высокоскоростным доступом в интернет. Отметим, что использующееся оборудование после оценки технических возможностей в БФФ будет использоваться для трансляций матчей, к примеру, первой лиги или других соревнований.

По словам Бережкова, появление внутреннего чемпионата на экране в HD-качестве сыграет клубам на руку. Появятся более широкие рекламные возможности для спонсоров.

Напомним, совет клубов чемпионата Беларуси принял решение о создании нового телевизионного канала с рабочим названием «БК-Сетанта».

Предполагается, что канал будет показывать все матчи высшей лиги чемпионата Беларуси в прямом эфире и HD-качестве. Учредителями канала будет АБФФ, «Сетанта-Спорт» и компания «Спорт-ТиВи». Запуск канала планируется до лета нынешнего года.