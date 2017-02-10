﻿ Кубок Федерации. 1/4 финала. Беларусь – Голландия – 0:0. Саснович против Крайчек, Соболенко – Бертенс. 21.by
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Кубок Федерации. 1/4 финала. Беларусь – Голландия – 0:0. Саснович против Крайчек, Соболенко – Бертенс

11.02.2017 08:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сборная Беларуси проводит матч 1/4 финала Кубка Федерации против команды Голландии. Все встречи в прямом эфире покажет телеканал «Беларусь 5».

Кубок Федерации

1/4 финала

11-12 февраля, «Чижовка-Арена»

Беларусь – Голландия – 0:0

1-й день

Александра Саснович (128 WTA) – Микаэла Крайчек (253 WTA)

11 февраля, 12.00

Арина Соболенко (142 WTA) – Кики Бертенс (24 WTA)

11 февраля, 14.00

2-й день

Александра Саснович – Кики Бертенс

12 февраля, 11.00

Арина Соболенко – Микаэла Крайчек

12 февраля, 13.00

Ольга Говорцова / Вера Лапко – Синди Бергер / Аранча Рус

12 февраля, 15.00

 

 
 
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Сборная Беларуси проводит матч 1/4 финала Кубка Федерации против команды Голландии.

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