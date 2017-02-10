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Кубок Федерации. 1/4 финала. Беларусь – Голландия – 0:0. Саснович против Крайчек, Соболенко – Бертенс
11.02.2017 08:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сборная Беларуси проводит матч 1/4 финала Кубка Федерации против команды Голландии. Все встречи в прямом эфире покажет телеканал «Беларусь 5».
Кубок Федерации
1/4 финала
11-12 февраля, «Чижовка-Арена»
Беларусь – Голландия – 0:0
1-й день
Александра Саснович (128 WTA) – Микаэла Крайчек (253 WTA)
11 февраля, 12.00
Арина Соболенко (142 WTA) – Кики Бертенс (24 WTA)
11 февраля, 14.00
2-й день
Александра Саснович – Кики Бертенс
12 февраля, 11.00
Арина Соболенко – Микаэла Крайчек
12 февраля, 13.00
Ольга Говорцова / Вера Лапко – Синди Бергер / Аранча Рус
12 февраля, 15.00
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Кубок Федерации. 1/4 финала. Беларусь – Голландия – 0:0. Саснович против Крайчек, Соболенко – Бертенс
Сборная Беларуси проводит матч 1/4 финала Кубка Федерации против команды Голландии.
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