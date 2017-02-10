﻿ ЧМ-2017. Спринт. Мартен Фуркад стартует 4-м, Елетнов – 8-м, Чепелин – 45-м, Воробей – 68-м, Бочарников – 100-м. 21.by
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ЧМ-2017. Спринт. Мартен Фуркад стартует 4-м, Елетнов – 8-м, Чепелин – 45-м, Воробей – 68-м, Бочарников – 100-м

11.02.2017 09:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня на чемпионате мира в Хохфильцене пройдет мужской спринт. Беларусь в гонке представят Роман Елетнов, Владимир Чепелин, Максим Воробей и Сергей Бочарников.

Дата проведения
11 февраля, 16.45
Онлайн гонки

Чемпионат мира. Хохфильцен, Австрия. Спринт

Стартовый лист

1  Владимир Илиев
2  Доминик Виндиш
3  Лукас Хофер
4  Мартен Фуркад
5  Ян Савицкий
6  Беньямин Вегер
7  Жан-Гийом Беатрикс
8  Роман Елетнов
9  Евгений Гараничев
10  Юлиан Эберхард
11  Сергей Семенов
12  Йеспер Нелин
13  Туомас Гренман
14  Лейф Нордгрин
15  Томас Каукенас
16  Скотт Гоу
17  Матей Казар
18  Доминик Ландертингер
19   Михаэль Реш
20  Кентен Фильон-Майе
21  Деян Крсманович
22  Эрик Лессер
23  Антон Пантов
24  Кристиан Гоу
25  Тьерри Ланже
26  Турстейн Стенерсен
27  Карой Гомбош
28  Скотт Диксон
29  Антон Бабиков
30  Корнел Пукьяну
31  Ин-Бок Ли
32  Арнд Пайффер
33  Каури Кыйв
34  Симон Шемп
35  Рафал Пенар
36  Даниэль Мезотич
37  Рок Трсан
38  Олли Хииденсало
39  Микито Татизаки
40  Красимир Анев
41  Кароль Домбровски
42  Адам Вацлавик
43  Тим Берк
44  Мехмет Устунтас
45  Владимир Чепелин
46  Симон Дестье
47  Джузеппе Монтелло
48  Серафин Вистнер
49  Дмитрий Пидручный
50  Кресимир Црнкович
51  Мартин Отченаш
52  Антон Шипулин
53  Максим Цветков
54  Илмарс Брицис
55  Уле Эйнар Бьорндален
56  Миха Довжан
57  Симон Эдер
58  Брендан Грин
59  Деймон Мортон
60  Эдин Ходжич
61  Александр Патриюк
62  Антон Синапов
63  Винни Фонтейн
64  Марио Дольдер
65  Томаш Хасилла
66  Роланд Лессинг
67  Михал Крчмарж
68  Максим Воробей
69  Теро Сеппяля
70  Лукаш Журек
71  Витаутас Строля
72  Тсукаса Кобоноки
73  Владимир Семаков
74  Ремус Фаур
75  Симон Фуркад
76  Филип Петрович
77  Лоуэлл Бэйли
78  Максим Браун
79  Томас Бормолини
80  Фредрик Линдстрем
81  Ондржей Моравец
82  Бенедикт Долль
83  Йонгу Ким
84  Тарьей Бо
85  Косуке Озаки
86  Михал Шлезингр
87  Александр Жирный
88  Клемен Бауэр
89  Ким Чжон Мин
90  Михал Шима
91  Димитар Герджиков
92  Гжегож Гузик
93  Андрей Расторгуев
94  Жереми Финелю
95  Апостолос Ангелис
96  Йоханнес Бо
97  Шон Доэрти
98  Калев Эрмитс
99  Георге Бута
100  Сергей Бочарников
101  Эмиль Хегле Свенсен
102  Себастьян Самуэльссон
103  Макс Дэвис
 
 
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