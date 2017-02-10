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Товарищеские матчи. Минское «Динамо» играет с «Карпатами», «Торпедо-БелАЗ» – «Ислочь» и другие матчи
11.02.2017 09:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусские клубы продолжают подготовку к новому сезону.
Товарищеские матчи
Неман – Смолевичи-СТИ
11 февраля, 12.30
Гомель – Белшина
11 февраля, 13.00
Локомотив Гомель – Нафтан
11 февраля, 13.00
Полония Польша – Городея
11 февраля, 14.00
Минск – Слуцк
11 февраля, 14.30
Торпедо-БелАЗ – Ислочь
11 февраля, 15.00
Шахтер Солигорск – Ворскла Украина
11 февраля, 16.00
Динамо Минск – Карпаты Украина
11 февраля, 17.00
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Товарищеские матчи. Минское «Динамо» играет с «Карпатами», «Торпедо-БелАЗ» – «Ислочь» и другие матчи
Белорусские клубы продолжают подготовку к новому сезону.
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