﻿ Товарищеские матчи. Минское «Динамо» играет с «Карпатами», «Торпедо-БелАЗ» – «Ислочь» и другие матчи. 21.by
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Товарищеские матчи. Минское «Динамо» играет с «Карпатами», «Торпедо-БелАЗ» – «Ислочь» и другие матчи

11.02.2017 09:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусские клубы продолжают подготовку к новому сезону.

Товарищеские матчи

Неман – Смолевичи-СТИ

11 февраля, 12.30

Гомель – Белшина

11 февраля, 13.00

Локомотив Гомель – Нафтан

11 февраля, 13.00

Полония Польша – Городея

11 февраля, 14.00

Минск – Слуцк

11 февраля, 14.30

Торпедо-БелАЗ – Ислочь

11 февраля, 15.00

Шахтер Солигорск – Ворскла Украина

11 февраля, 16.00

Динамо Минск – Карпаты Украина

11 февраля, 17.00

 

 

 

 

 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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