Белорусский проспект Иван Баранчик (14-0, 10 КО) во время вечера бокса в Майами в 10-раундовом бою победил американца Абеля Рамоса (17-2-2, 12 КО).

Поединок прошел в обоюдоострой борьбе, причем в нокдауне за 10 раундов побывали оба боксера. В итоге судьи единогласно отдали победу Баранчику – 97-92, 99-91, 97-93.

Для 24-летнего белоруса эта победа стала 14-й на профессиональном ринге, Баранчик продолжает оставаться непобежденным. Напомним, перед боем с Рамосом Иван занимал 7-е место в рейтинге IBF в первом полусреднем весе (63,5 кг). Титулом по этой версии владеет 33-летний боец из Намибии Джулиус Индонго.