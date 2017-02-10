﻿ Чемпионат Франции. «Нанси» принимает «Монпелье», «Монако» – «Метц» и другие матчи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Чемпионат Франции. «Нанси» принимает «Монпелье», «Монако» – «Метц» и другие матчи

11.02.2017 10:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В 25-м туре чемпионата Франции «Бордо» примет «ПСЖ», «Монако» – «Метц», а «Ницца» сыграет с «Ренном».

Чемпионат Франции

25-й тур

Нанси – Монпелье
Дата проведения
11 февраля, 22.00, «Марсель Пико»
превью матча онлайн статистика

 

Бордо – ПСЖ 0:3 (0:2, 0:1)
Дата проведения
10 февраля, 22.45, «Стад де Бордо»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 6 Кавани, 0:2 – 40 Ди Мария, 0:3 – 47 Кавани.
БордоКаррассо, Гайич, Йованович, Паллуа, Сабали, Плашил (Вада, 66), Тулалан, Санкаре, Малком (Лаборд, 78), Ролан, Менез (Камано, 57).
ПСЖТрапп, Менье, Маркиньос, Кимпембе, Курзава, Верратти (Нкунку, 60), Мотта, Рабьо, Лукас Моура, Кавани (Бен-Арфа, 72), Ди Мария (Дракслер, 63).
Предупреждение:
Мотта (21).
Генгам – Лион
Дата проведения
11 февраля, 19.00, «Рудуру»
превью матча онлайн статистика
Тулуза – Бастия
Дата проведения
11 февраля, 22.00, «Стадиум де Тулуз»
превью матча онлайн статистика
Лилль – Анжер
Дата проведения
11 февраля, 22.00, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика
Дижон – Кан
Дата проведения
11 февраля, 22.00, «Гастон Жерар»
превью матча онлайн статистика
Монако – Метц
Дата проведения
11 февраля, 22.00, «Луи II»
превью матча онлайн статистика
Ренн – Ницца
Дата проведения
12 февраля, 17.00, «Рю де Лорьен»
превью матча онлайн статистика
Сент-Этьен – Лорьян
Дата проведения
12 февраля, 19.00, «Жоффруа-Гишар»
превью матча онлайн статистика
Нант – Марсель
Дата проведения
12 февраля, 23.00, «Стад ля Божуар»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица лиги 1

Статистика лиги 1

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 25-м туре чемпионата Франции «Бордо» примет «ПСЖ», «Монако» – «Метц», а «Ницца» сыграет с «Ренном».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Белорус Баранчик по очкам победил американца Рамоса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика