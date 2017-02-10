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Чемпионат Франции. «Нанси» принимает «Монпелье», «Монако» – «Метц» и другие матчи
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В 25-м туре чемпионата Франции «Бордо» примет «ПСЖ», «Монако» – «Метц», а «Ницца» сыграет с «Ренном».
Чемпионат Франции
25-й тур
- Дата проведения
-
10 февраля, 22.45, «Стад де Бордо»
- Голы:
-
0:1 –
6 Кавани,
0:2 –
40 Ди Мария,
0:3 –
47 Кавани.
Бордо –
Каррассо, Гайич, Йованович, Паллуа, Сабали, Плашил (Вада, 66), Тулалан, Санкаре, Малком (Лаборд, 78), Ролан, Менез (Камано, 57).
ПСЖ –
Трапп, Менье, Маркиньос, Кимпембе, Курзава, Верратти (Нкунку, 60), Мотта, Рабьо, Лукас Моура, Кавани (Бен-Арфа, 72), Ди Мария (Дракслер, 63).
- Предупреждение:
-
Мотта
(21).
- Дата проведения
-
11 февраля, 19.00, «Рудуру»
- Дата проведения
-
11 февраля, 22.00, «Луи II»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица лиги 1
Статистика лиги 1
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В 25-м туре чемпионата Франции «Бордо» примет «ПСЖ», «Монако» – «Метц», а «Ницца» сыграет с «Ренном».
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