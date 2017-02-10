﻿ Олег Шкабара: «В АБФФ говорят, что если «Нафтан» в марте не закроет долги, то с него снимут еще два очка». 21.by
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Олег Шкабара: «В АБФФ говорят, что если «Нафтан» в марте не закроет долги, то с него снимут еще два очка»

11.02.2017 10:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-полузащитник «Нафтана» Олег Шкабара рассказал о финансовых проблем клуба.

«Прошло очередное заседание в АБФФ, но ничего не изменилось. Руководство «Нафтана» принесло бумагу, мол, на заводе сменилось начальство. Теперь обещают погасить долги в марте. В федерации говорят, что если до этого времени клуб все не закроет, то с него снимут еще два очка», – сказал Шкабара.

Напомним, генеральный директор новополоцкого нефтехимического комплекса «Нафтан-Полимир» Владимир Третьяков недавно был отправлен в отставку. Временно исполняет обязанности гендиректора предприятия Сергей Алтухов — заместитель генерального директора по производству.

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Экс-полузащитник «Нафтана» Олег Шкабара рассказал о финансовых проблем клуба.

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