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Олег Шкабара: «В АБФФ говорят, что если «Нафтан» в марте не закроет долги, то с него снимут еще два очка»
11.02.2017 10:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-полузащитник «Нафтана» Олег Шкабара рассказал о финансовых проблем клуба.
«Прошло очередное заседание в АБФФ, но ничего не изменилось. Руководство «Нафтана» принесло бумагу, мол, на заводе сменилось начальство. Теперь обещают погасить долги в марте. В федерации говорят, что если до этого времени клуб все не закроет, то с него снимут еще два очка», – сказал Шкабара.
Напомним, генеральный директор новополоцкого нефтехимического комплекса «Нафтан-Полимир» Владимир Третьяков недавно
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Олег Шкабара: «В АБФФ говорят, что если «Нафтан» в марте не закроет долги, то с него снимут еще два очка»
Экс-полузащитник «Нафтана» Олег Шкабара рассказал о финансовых проблем клуба.
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