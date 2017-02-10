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Игорь Ковалевич: «Савицкий остался в «Немане». Оказавшись в непростой ситуации, он принял правильное решение»
11.02.2017 10:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич заявил о том, что Павел Савицкий останется в клубе.
«Савицкий остался в «Немане». Для нас это приобретение. Оказавшись в непростой ситуации, он принял правильное решение. Многие хотят видеть его в своих командах, кто-то хочет обсудить его поведение. Он всем интересен – это хорошо», – сказал Ковалевич.
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Игорь Ковалевич: «Савицкий остался в «Немане». Оказавшись в непростой ситуации, он принял правильное решение»
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич заявил о том, что Павел Савицкий останется в клубе.
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