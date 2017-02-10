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Кубок Словакии. Беларусь встретится с олимпийской сборной России в матче за третье место

11.02.2017 10:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Еврочеллендж

Кубок Словакии

Матч за третье место

Беларусь – олимпийская сборная России – 16.30

Финал

Словакия – Швейцария – 20.00

Напомним, вчера подопечные Дэйва Льюиса проиграли сборной Швейцарии (2:4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Еврочеллендж Кубок Словакии Матч за третье место Беларусь – олимпийская сборная России – 16.30 Финал Словакия – Швейцария – 20.00 Напомним, вчера подопечные Дэйва...

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