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Кубок Словакии. Беларусь встретится с олимпийской сборной России в матче за третье место
11.02.2017 10:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Еврочеллендж
Кубок Словакии
Матч за третье место
Беларусь – олимпийская сборная России – 16.30
Финал
Словакия – Швейцария – 20.00
Напомним, вчера подопечные Дэйва Льюиса проиграли сборной Швейцарии (2:4).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Еврочеллендж Кубок Словакии Матч за третье место Беларусь – олимпийская сборная России – 16.30 Финал Словакия – Швейцария – 20.00 Напомним, вчера подопечные Дэйва...
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