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Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Халл», «Манчестер Юнайтед» примет «Уотфорд» и другие матчи
11.02.2017 11:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 25-м туре чемпионата Англии «Арсенал» примет «Халл», «Манчестер Юнайтед» – «Уотфорд», «Тоттенхэм» в гостях сыграет с «Ливерпулем», «Челси» – с «Бернли», а «Манчестер Сити» встретится «Борнмутом».
Чемпионат Англии
25-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 25-м туре чемпионата Англии «Арсенал» примет «Халл», «Манчестер Юнайтед» – «Уотфорд», «Тоттенхэм» в гостях сыграет с «Ливерпулем», «Челси» – с «Бернли», а...
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