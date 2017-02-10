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Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Халл», «Манчестер Юнайтед» примет «Уотфорд» и другие матчи

11.02.2017 11:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 25-м туре чемпионата Англии «Арсенал» примет «Халл», «Манчестер Юнайтед» – «Уотфорд», «Тоттенхэм» в гостях сыграет с «Ливерпулем», «Челси» – с «Бернли», а «Манчестер Сити» встретится «Борнмутом».

Чемпионат Англии

25-й тур

Арсенал – Халл
Дата проведения
11 февраля, 15.30, «Эмирейтс»
превью матча текстовый онлайн статистика
Сток Сити – Кристал Пэлас
Дата проведения
11 февраля, 18.00, «Бет365 Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Манчестер Юнайтед – Уотфорд
Дата проведения
11 февраля, 18.00, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Вест Хэм – Вест Бромвич
Дата проведения
11 февраля, 18.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика
Сандерленд – Саутгемптон
Дата проведения
11 февраля, 18.00, «Стэдиум оф Лайт»
превью матча онлайн статистика
Мидлсбро – Эвертон
Дата проведения
11 февраля, 18.00, «Риверсайд»
превью матча онлайн статистика
Ливерпуль – Тоттенхэм
Дата проведения
11 февраля, 20.30, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Бернли – Челси
Дата проведения
12 февраля, 16.30, «Терф Мур»
превью матча текстовый онлайн статистика
Суонси – Лестер
Дата проведения
12 февраля, 19.00, «Либерти Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Борнмут – Манчестер Сити
Дата проведения
13 февраля, 23.00, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица премьер-лиги

Статистика премьер-лиги

 
 
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В 25-м туре чемпионата Англии «Арсенал» примет «Халл», «Манчестер Юнайтед» – «Уотфорд», «Тоттенхэм» в гостях сыграет с «Ливерпулем», «Челси» – с «Бернли», а...

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