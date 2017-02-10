Экс-председатель федерации самбо Беларуси и бывший акционер «Трайпл» Владимир Япринцев рассказал о проекте интернет-портала «Мы родом из самбо».

О проекте «Мы родом из самбо»

Проект «Мы родом из самбо» – родился из души, это родилось из нашего сердца. Проект касается не только самбо, скорее той эпохи, где родилось самбо. Ведь самбо – это абсолютно советский вид спорта. Как только зародилась молодая страна СССР в 1917 году, так почти сразу появился вид спорта самбо. Поэтому все люди из того поколения, наши бабушки, дедушки, мы и наши дети, – они все в какой-то степени из самбо.

Мы хотели, чтобы все люди, которые прошли эту школу, имели возможность друг с другом общаться, узнавать много друг о друге. Это что-то наподобие тех же «Одноклассников», но в более узком спектре людей, которых объединяет самбо. Но я и мои друзья не хотели бы, чтобы это было только самбо, в самбо входит и дзюдо, и бои без правил, и грэпплинг, и джиу-джитсу, и все единоборства.

О своей работе

Продолжаю работать точно также, меня ничего не остановило. Если я часто провожу свободное время в Москве, это значит, что я стараюсь привлечь больше финансов, больше внимания к нашей стране. Если кто скажет, что я убёг, будет не прав. «Убёг» – это не про меня.

У меня с братьями Ротенбергами есть уважение к друг другу и дружеские отношения. Проекта пока нет. Хотелось бы чтобы он был, конечно. Можно было бы сейчас тумана нагнать, чтобы у некоторых людей здесь дрожь по телу была. Но, к сожалению, его нет. Все может быть. Я буду все делать, чтобы наша страна жила лучше, это точно.

О претензиях украинской компании Jaspen Capital Partners

Если я не ошибаюсь, помню, что претензии были к компании «Трайпл». А я к ней, слава богу, никакого отношения не имею. Но не к людям, которые там работают, там многих я уважаю. При всем при том, что я много узнаю, но все равно отношусь снисходительно, особенно к мужчинам и женщинам, которые ходят в брюках.

О делах Александра Муравьева и Александра Кныровича

Мне жаль, что произошло с Кныровичем и Муравьевым. Мне кажется, что эти люди могли бы, наверное, работать, исправить какие-то ошибки. Я знаю только одно, что только суд имеет право выносить приговор. Мне как человеку, побывавшему по ту сторону решетки, жаль всех людей, кто там оказался, кроме насильников и убийц.