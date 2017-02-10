Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский поделился ожиданиями от скорого начала суда над участниками договорных матчей.

«Честно говоря, все это мне уже не интересно. Пусть их судят. Смысл лезть во все дырки? Мне сейчас нужно думать о том, как оставить команду в высшей лиге.

Начнем сезон с -7 очков? Поверьте, если бы у «Ислочи» было -15 очков, люди все равно шли в команду, если бы в их контракте была цифра с большим количеством нулей», – сказал Жуковский.

Напомним, дела о договорных матчах в Беларуси переданы в суд, все обвиняемые дали признательные показания и возместили ущерб государству.

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