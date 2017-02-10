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Альфред Эдер: «К беспрерывному участию в соревнованиях Домрачева пока не готова»
11.02.2017 13:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тренер женской сборной Беларуси Альфред Эдер рассказал о том, почему трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева пропустила смешанную эстафету на ЧМ-2017.
– Домрачевой опасно принимать участие во всех стартах. Стратегия ее возвращения должна строиться на тщательной продуманности, бережном отношению к своему организму. К беспрерывному участию в соревнованиях Дарья пока не готова.
– Этим и объясняется ее неучастие в смешанной эстафете?
– Да. Как и теми изменениями, что внесены в программу первой недели соревнований. Раньше ведь после эстафеты следовал день отдыха, которого сейчас нет», – сказал Эдер.
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Тренер женской сборной Беларуси Альфред Эдер рассказал о том, почему трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева пропустила смешанную эстафету на ЧМ-2017.
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