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Альфред Эдер: «К беспрерывному участию в соревнованиях Домрачева пока не готова»

11.02.2017 13:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер женской сборной Беларуси Альфред Эдер рассказал о том, почему трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева пропустила смешанную эстафету на ЧМ-2017.

– Домрачевой опасно принимать участие во всех стартах. Стратегия ее возвращения должна строиться на тщательной продуманности, бережном отношению к своему организму. К беспрерывному участию в соревнованиях Дарья пока не готова.

– Этим и объясняется ее неучастие в смешанной эстафете?

– Да. Как и теми изменениями, что внесены в программу первой недели соревнований. Раньше ведь после эстафеты следовал день отдыха, которого сейчас нет», – сказал Эдер.

 
 
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Тренер женской сборной Беларуси Альфред Эдер рассказал о том, почему трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева пропустила смешанную эстафету на ЧМ-2017.

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