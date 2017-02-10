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Саснович выиграла у Крайчек в первой встрече матча Кубка федерации Беларусь — Голландия
11.02.2017 14:21 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 11 февраля. Женская сборная Беларуси по теннису открыла счет в матче первого круга (четвертьфинал) Мировой группы Кубка федерации.
11 февраля на корте "Чижовка-Арены" в Минске Александра Саснович (128-е место в рейтинге ВТА) выиграла у Михаэллы Крайчек (253) — 4:6, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 8 минут.
Следующими будут соперничать второй номер хозяев Арина Соболенко (142) и первая ракетка гостий Кики Бертенс (24).
В воскресенье Саснович сыграет с Бертенс, а Соболенко — с Крайчек. Состоится также парная встреча: Ольга Говорцова (203-е место в парном рейтинге) и Вера Лапко (239) против Синди Берхер (171) и Аранчи Рус (189).
Капитаны команд имеют право заменить теннисисток.
Победитель матча выйдет в полуфинал Мировой группы, проигравший будет соперничать за право остаться в топ-дивизионе с одной из четырех лучших команд 2-й Мировой группы.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 11 февраля. Женская сборная Беларуси по теннису открыла счет в матче первого круга (четвертьфинал) Мировой группы Кубка федерации. 11 февраля на корте...
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