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Саснович выиграла у Крайчек в первой встрече матча Кубка федерации Беларусь — Голландия

11.02.2017 14:21 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 11 февраля. Женская сборная Беларуси по теннису открыла счет в матче первого круга (четвертьфинал) Мировой группы Кубка федерации.

11 февраля на корте "Чижовка-Арены" в Минске Александра Саснович (128-е место в рейтинге ВТА) выиграла у Михаэллы Крайчек (253) — 4:6, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 8 минут.

Следующими будут соперничать второй номер хозяев Арина Соболенко (142) и первая ракетка гостий Кики Бертенс (24).

В воскресенье Саснович сыграет с Бертенс, а Соболенко — с Крайчек. Состоится также парная встреча: Ольга Говорцова (203-е место в парном рейтинге) и Вера Лапко (239) против Синди Берхер (171) и Аранчи Рус (189).

Капитаны команд имеют право заменить теннисисток.

Победитель матча выйдет в полуфинал Мировой группы, проигравший будет соперничать за право остаться в топ-дивизионе с одной из четырех лучших команд 2-й Мировой группы.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 11 февраля. Женская сборная Беларуси по теннису открыла счет в матче первого круга (четвертьфинал) Мировой группы Кубка федерации. 11 февраля на корте...

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