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Виталий Жуковский: «Может быть, супруга перекормила Ясюкевича булочками. Думаю, будем штрафовать парня»
11.02.2017 14:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский оценил игровую форму Владислава Ясюкевича.
«Когда команда проходила медосмотр, с Ясюкевичем все было в порядке. Недавно он заболел. Наверное, в это время у него дома было много малинового варенья. Может быть, супруга перекормила его булочками. Думаю, будем штрафовать парня. Станет на весы – посмотрим, насколько серьезной будет сумма.
Иначе просто никак. Он профессионал и должен следить за своим весом. Будем бороться с лишними килограммами. Вообще, люблю такие предсезонные матчи. Они указывают на ошибки и дают почву для размышлений, будем работать», – сказал Жуковский.
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Виталий Жуковский: «Может быть, супруга перекормила Ясюкевича булочками. Думаю, будем штрафовать парня»
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский оценил игровую форму Владислава Ясюкевича.
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