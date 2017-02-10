Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский оценил игровую форму Владислава Ясюкевича.

«Когда команда проходила медосмотр, с Ясюкевичем все было в порядке. Недавно он заболел. Наверное, в это время у него дома было много малинового варенья. Может быть, супруга перекормила его булочками. Думаю, будем штрафовать парня. Станет на весы – посмотрим, насколько серьезной будет сумма.

Иначе просто никак. Он профессионал и должен следить за своим весом. Будем бороться с лишними килограммами. Вообще, люблю такие предсезонные матчи. Они указывают на ошибки и дают почву для размышлений, будем работать», – сказал Жуковский.

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