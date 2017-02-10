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Виталий Жуковский: «Может быть, супруга перекормила Ясюкевича булочками. Думаю, будем штрафовать парня»

11.02.2017 14:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский оценил игровую форму Владислава Ясюкевича.

«Когда команда проходила медосмотр, с Ясюкевичем все было в порядке. Недавно он заболел. Наверное, в это время у него дома было много малинового варенья. Может быть, супруга перекормила его булочками. Думаю, будем штрафовать парня. Станет на весы – посмотрим, насколько серьезной будет сумма.

Иначе просто никак. Он профессионал и должен следить за своим весом. Будем бороться с лишними килограммами. Вообще, люблю такие предсезонные матчи. Они указывают на ошибки и дают почву для размышлений, будем работать», – сказал Жуковский.

ФОТО

«Нужно думать о том, как оставить команду в высшей лиге». Как «Ислочь», «Неман» и «Торпедо-БелАЗ» готовятся к сезону

 
 
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский оценил игровую форму Владислава Ясюкевича.

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