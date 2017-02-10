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Роналду стал лучшим легионером АПЛ по версии FourFourTwo, Анри и Кантона – в тройке
11.02.2017 14:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
FourFourTwo опубликовал рейтинг из 100 лучших иностранных игроков, выступавших в английской премьер-лиге.
Возглавил список форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду, с 2003 по 2009 год выступавший за «Манчестер Юнайтед».
Второе место досталось бывшему форварду «Арсенала» Тьерри Анри, а третье — экс-нападающему «МЮ» Эрику Кантона.
Топ-10 лучших легионеров АПЛ по версии FourFourTwo:
1. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)
2. Тьерри Анри («Арсенал»)
3. Эрик Кантона («Манчестер Юнайтед»)
4. Деннис Бергкамп («Арсенал»)
5. Дидье Дрогба («Челси»)
6. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»)
7. Джанфранко Дзола («Челси»)
8. Патрик Виейра («Арсенал»)
9. Петер Шмейхель («Манчестер Юнайтед»)
10. Давид Жинола («Ньюкасл», «Тоттенхэм»)
Весь список можно посмотреть
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FourFourTwo опубликовал рейтинг из 100 лучших иностранных игроков, выступавших в английской премьер-лиге.
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