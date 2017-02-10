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«Минск» – «Слуцк». Мозолевский принимает участие в матче в составе «горожан»

11.02.2017 14:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-форвард БАТЭ Дмитрий Мозолевский находится в расположении «Минска».

Футболист вышел в стартовом составе «горожан» в товарищеском матче против «Слуцка».

Напомним, прошлый сезон Мозолевский провел в составе БАТЭ. Подробную статистику смотрите здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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Экс-форвард БАТЭ Дмитрий Мозолевский находится в расположении «Минска».

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