МИНСК, 11 фев — Sputnik. Белоруска Александра Саснович одержала победу над представительницей Нидерландов Михаэллой Крайчек в первом матче четвертьфинала Кубка Федерации, который состоялся в субботу в "Чижовка-Арене", передает корреспондент Sputnik.

Саснович обыграла свою соперницу со счетом 4:6, 6:3, 6:2, в первом сете вела Крайчек, однако в двух последующих белоруска воспользовалась ошибками теннисистки из Нидерландов и переломила ход игры.

Сегодня состоится еще один матч четвертьфинала — в "Чижовка-Арене" встретятся Арина Соболенко и Кики Бертенс.

В воскресенье на корт выйдут Саснович и Бертенс, затем состоится встреча Соболенко и Крайчек. Завершат матч парные игры, предварительно на них заявлены Ольга Говорцова и Вера Лапко против Синди Бургер и Аранты Рус.