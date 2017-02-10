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Саснович выиграла у Крайчек в первом матче Кубка Федерации

11.02.2017 15:08 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 фев — Sputnik. Белоруска Александра Саснович одержала победу над представительницей Нидерландов Михаэллой Крайчек в первом матче четвертьфинала Кубка Федерации, который состоялся в субботу в "Чижовка-Арене", передает корреспондент Sputnik.

Саснович выиграла у Крайчек в первом матче Кубка Федерации
© Фото: Facebook Екатерина Лисица
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Саснович обыграла свою соперницу со счетом 4:6, 6:3, 6:2, в первом сете вела Крайчек, однако в двух последующих белоруска воспользовалась ошибками теннисистки из Нидерландов и переломила ход игры.

Сегодня состоится еще один матч четвертьфинала — в "Чижовка-Арене" встретятся Арина Соболенко и Кики Бертенс.

В воскресенье на корт выйдут Саснович и Бертенс, затем состоится встреча Соболенко и Крайчек. Завершат матч парные игры, предварительно на них заявлены Ольга Говорцова и Вера Лапко против Синди Бургер и Аранты Рус.

 
Теги: Минск
 
 
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Белоруска уступила в первом сете, однако вела уверенную игру в двух последующих.

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