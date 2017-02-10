Украинский защитник Иван Трубочкин на просмотре в «Крумкачах».

23-летний футболист является воспитанником киевского «Динамо». Выступал за «Динамо-2». Последним клубом защитника является «Умео» из третьего дивизиона чемпионата Швеции. Выступал там с сентября по ноябрь. За 9 матчей забил один гол и заработал две желтые карточки.