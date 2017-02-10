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Украинский защитник Трубочкин на просмотре в «Крумкачах»

11.02.2017 15:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Украинский защитник Иван Трубочкин на просмотре в «Крумкачах».

23-летний футболист является воспитанником киевского «Динамо». Выступал за «Динамо-2». Последним клубом защитника является «Умео» из третьего дивизиона чемпионата Швеции. Выступал там с сентября по ноябрь. За 9 матчей забил один гол и заработал две желтые карточки.

 
 
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Украинский защитник Иван Трубочкин на просмотре в «Крумкачах».

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