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Мартен Фуркад: «Я так устроен, что не могу молчать»
11.02.2017 16:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Французский биатлонист Мартен Фуркад объяснил свою позицию по борьбе с допингом.
«Понимаю, что некоторые мои слова могут вызвать ответную реакцию у людей, и не всегда положительную, но я так устроен, что не могу молчать. Если меня что-то тревожит и беспокоит, то мне необходимо об этом сказать.
Хочу быть убежден, что мой любимый вид спорта чист, и не буду отрекаться от своего мнения. Но в ближайшие дни буду полностью сосредоточен на чемпионате мира и постараюсь не обращать внимания на все остальное», – цитирует Фуркада L’Equipe.
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Французский биатлонист Мартен Фуркад объяснил свою позицию по борьбе с допингом.
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