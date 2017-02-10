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Завод БАТЭ снова вошел в список предприятий, для которых ищут инвестора
11.02.2017 17:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Согласно опубликованной на сайте Министерства промышленности Республики Беларусь информации, управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» завод БАТЭ снова вошел в перечень хозяйственных обществ, принадлежащих Республике Беларусь, акции которых предлагаются к продаже в 2017 г.
Об условиях продажи на сайте ведомства не сообщается, но известно, что подразумевается продажа «до контрольного пакета акций стратегическому инвестору под конкретные инвестиционные проекты по индивидуальному проекту нормативного правового акта главы государства с заключением инвестдоговора».
Отметим, что завод БАТЭ ранее попадал в список предприятий, для которых искали инвестора в 2015 году. Однако предприятие так и осталось в собственности государства.
Напомним, ОАО БАТЭ является генеральным спонсором одноименного футбольного клуба. Возглавляет передпритие Анатолий Капский – председатель правления ФК БАТЭ.
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Согласно опубликованной на сайте Министерства промышленности Республики Беларусь информации, управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» завод БАТЭ снова...
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