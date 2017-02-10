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После первого дня матча Кубка федерации Беларусь — Голландия ничья 1:1
11.02.2017 17:18 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 11 февраля. После первого дня матча первого круга (четвертьфинал) Мировой группы Кубка федерации Беларусь — Голландия ничья 1:1. Встреча женских теннисных сборных двух стран проходит на корте "Чижовка-Арены" в Минске.
Сначала Александра Саснович (128-е место в рейтинге ВТА) выиграла у Михаэллы Крайчек (253) — 4:6, 6:3, 6:2 (встреча продолжалась 2 часа 8 минут), а затем Арина Соболенко (142) уступила Кики Бертенс (24) — 6:3, 6:7 (6:8), 4:6 (2 часа 22 минуты).
Драматичным оказался второй сет. Соболенко вела 5:4, но не смогла воспользоваться своей подачей, чтобы выиграть партию. На тай-брейке соперница повела 5:0, затем белорусская теннисистка выиграла шесть мячей подряд — 6:5, однако в итоге уступила.
В воскресенье Саснович сыграет с Бертенс, а Соболенко — с Крайчек. Состоится также парная встреча: Ольга Говорцова (203-е место в парном рейтинге) и Вера Лапко (239) против Синди Берхер (171) и Аранчи Рус (189). Капитаны команд имеют право заменить теннисисток.
Победитель матча выйдет в полуфинал Мировой группы, проигравший будет соперничать за право остаться в топ-дивизионе с одной из четырех лучших команд 2-й Мировой группы.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 11 февраля. После первого дня матча первого круга (четвертьфинал) Мировой группы Кубка федерации Беларусь — Голландия ничья 1:1. Встреча женских теннисных...
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