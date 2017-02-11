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Соболенко проиграла Бертенс в четвертьфинале Кубка Федерации

11.02.2017 17:55 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 фев — Sputnik. Белорусская теннисистка Арина Соболенко уступила спортсменке из Нидерландов Кики Бертенс во втором матче четвертьфинала Кубка Федерации, который проходит в "Чижовка-Арене", передает корреспондент Sputnik в субботу.

Соболенко проиграла Бертенс в четвертьфинале Кубка Федерации
© Sputnik / Виктор Толочко
Саснович выиграла у Крайчек в первом матче Кубка Федерации

Соболенко уступила Бертенс в трехсетовом матче со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 4:6. Молодая теннисистка из Беларуси не смогла обыграть 24-ю ракетку мира.

Ранее в рамках матча Кубка Александра Саснович одержала победу над Михаэллой Крайчек.

В итоге после первого соревновательного дня Кубка Федерации счет матча Беларусь — Нидерланды — 1:1.

В ходе второго соревновательного дня, который пройдет в воскресенье, на корт выйдут Саснович и Бертенс, затем состоится встреча Соболенко и Крайчек. Завершат матч парные игры, предварительно на них заявлены Ольга Говорцова и Вера Лапко против Синди Бургер и Аранты Рус.

В прошлом году победителями Кубка Федерации стали чешские теннисистки, обыгравшие в финале француженок.

 
Теги: Минск
 
 
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После двух субботних матчей счет в матче Беларусь - Нидерланды составляет 1:1.

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После первого дня матча Кубка федерации Беларусь — Голландия ничья 1:1
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