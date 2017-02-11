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Белорусская хоккейная сборная заняла последнее место на турнире в Словакии

11.02.2017 19:35 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 11 февраля. Белорусская хоккейная сборная заняла последнее место на международном турнире "Кубок Словакии" (10—11 февраля, Нитра).

В полуфинале команда Дэйва Льюиса, составленная из игроков отечественного чемпионата и минского "Динамо", уступила швейцарцам — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2), а в поединке за третье место — олимпийской сборной России (возраст игроков не старше 25 лет) — 1:4 (1:2, 0:0, 0:2).

В первой встрече шайбы забросили: 0:1 — Дамьен Риа (ассситент — Сандро Занггер, 1.37), 0:2 — Юлиан Шмутц (23.50), 1:2 — Павел Воробей (Дмитрий Амброжейчик, Кирилл Чайка, 24.31), 2:2 — Артем Демков (Артем Левша, 27.44), 2:3 — Мауро Йорг (Янник-Леннарт Альбрехт, Сандро Занггер, 51.55), 2:4 — Дэйв Саттер (59.48).

Во втором матче отличились: 0:1 — Максим Казаков (Ярослав Косов, 2.43), 1:1 — Михаил Стефанович (Виктор Туркин, 2.51), 1:2 — Максим Казаков (Илья Михеев, Вячеслав Лешенко, 8.59), 1:3 — Рушан Рафиков (Максим Казаков, 49.26), 1:4 — Вячеслав Лешенко (Рушан Рафиков, 52.01, в большинстве).
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 11 февраля. Белорусская хоккейная сборная заняла последнее место на международном турнире "Кубок Словакии" (10—11 февраля, Нитра). В полуфинале...

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