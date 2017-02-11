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В мужской спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону в Австрии лучший из белорусских спортсменов занял 45-е место
11.02.2017 19:33 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 11 февраля. В мужской спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) 11 февраля лучшим из белорусских спортсменов стал Сергей Бочарников, занявший 45-е место.
Дистанцию 10 км он преодолел за 25 минут 13 секунд с двумя штрафными кругами (0+2).
Владимир Чепелин финишировал 65-м (25.53,1; 1+3), Максим Воробей — 82-м (26.26,6; 2+2), Роман Елётнов — 92-м (27.28,8; 2+5) среди 102 участников.
Награды завоевали немец Бенедикт Долль (23.27,4; 0+0), норвежец Йоханнес Бё (+0,7; 0+0) и француз Мартен Фуркад (+23.1; 1+1). Муж Дарьи Домрачевой Оле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) стал восьмым (+38,4; 0+1).
Медальный зачет после трех дней ЧМ: Германия (2, 1, 0), Чехия (1, 0, 0), Франция (0, 1, 2), Норвегия (0, 1, 0), Россия (0, 0, 1).
12 февраля в Хохфильцене пройдут гонки преследования.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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В мужской спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону в Австрии лучший из белорусских спортсменов занял 45-е место
Минск, 11 февраля. В мужской спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) 11 февраля лучшим из белорусских спортсменов стал Сергей...
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