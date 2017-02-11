﻿ В мужской спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону в Австрии лучший из белорусских спортсменов занял 45-е место. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В мужской спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону в Австрии лучший из белорусских спортсменов занял 45-е место

11.02.2017 19:33 — Новости Спорта | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 11 февраля. В мужской спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) 11 февраля лучшим из белорусских спортсменов стал Сергей Бочарников, занявший 45-е место.

Дистанцию 10 км он преодолел за 25 минут 13 секунд с двумя штрафными кругами (0+2).

Владимир Чепелин финишировал 65-м (25.53,1; 1+3), Максим Воробей — 82-м (26.26,6; 2+2), Роман Елётнов — 92-м (27.28,8; 2+5) среди 102 участников.

Награды завоевали немец Бенедикт Долль (23.27,4; 0+0), норвежец Йоханнес Бё (+0,7; 0+0) и француз Мартен Фуркад (+23.1; 1+1). Муж Дарьи Домрачевой Оле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) стал восьмым (+38,4; 0+1).

Медальный зачет после трех дней ЧМ: Германия (2, 1, 0), Чехия (1, 0, 0), Франция (0, 1, 2), Норвегия (0, 1, 0), Россия (0, 0, 1).

12 февраля в Хохфильцене пройдут гонки преследования.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 11 февраля. В мужской спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) 11 февраля лучшим из белорусских спортсменов стал Сергей...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Мартен Фуркад: «Жду, что после примирения с Шипулиным русские пригласят меня выпить водки»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика