МИНСК, 11 фев — Sputnik. Российский биатлонист Антон Шипулин и француз Мартен Фуркад после спринтерской гонки в субботу пожали друг другу руки в знак примирения после инцидента на старте ЧМ в австрийском Хохфильцене.



© AFP/ FRANCK FIFE Бенедикт Долль выиграл спринт ЧМ по биатлону в Хохфильцене

В ходе первой гонки чемпионата Фуркад подрезал Шипулина, при этом правила не были нарушены. Незадолго до этого произошел еще один инцидент с участием француза и другого российского биатлониста — Александра Логинова — он упал после контакта с Фуркадом.

На церемонии награждения по итогам эстафеты, где сборная РФ завоевала бронзу, а французы — серебро, Шипулин и Логинов не стали пожимать руку Фуркаду, и тот демонстративно ушел с пьедестала, но затем вернулся. Затем Шипулин заявил, что потерял всякое уважение к Фуркаду.

Ранее Фуркад под записью Союза биатлонистов России (СБР) в аккаунте в Instagram с поздравлениями Логинова с днем рождения написал, что "одним из лучших трофеев" в карьере россиянина является двухлетняя дисквалификация за допинг, но позднее удалил это сообщение.