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Шипулин и Фуркад пожали друг другу руки после конфликта на старте ЧМ

11.02.2017 19:40 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 фев — Sputnik. Российский биатлонист Антон Шипулин и француз Мартен Фуркад после спринтерской гонки в субботу пожали друг другу руки в знак примирения после инцидента на старте ЧМ в австрийском Хохфильцене.

Шипулин и Фуркад пожали друг другу руки после конфликта на старте ЧМ
© AFP/ FRANCK FIFE
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В ходе первой гонки чемпионата Фуркад подрезал Шипулина, при этом правила не были нарушены. Незадолго до этого произошел еще один инцидент с участием француза и другого российского биатлониста — Александра Логинова — он упал после контакта с Фуркадом.

На церемонии награждения по итогам эстафеты, где сборная РФ завоевала бронзу, а французы — серебро, Шипулин и Логинов не стали пожимать руку Фуркаду, и тот демонстративно ушел с пьедестала, но затем вернулся. Затем Шипулин заявил, что потерял всякое уважение к Фуркаду.

Ранее Фуркад под записью Союза биатлонистов России (СБР) в аккаунте в Instagram с поздравлениями Логинова с днем рождения написал, что "одним из лучших трофеев" в карьере россиянина является двухлетняя дисквалификация за допинг, но позднее удалил это сообщение.

 
Теги: Минск
 
 
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В первой гонке ЧМ произошли два инцидента с участием Фуркада и двух российских биатлонистов, после чего они не стали пожимать руки французу.

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