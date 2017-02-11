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Бенедикт Долль выиграл спринт ЧМ по биатлону в Хохфильцене

11.02.2017 18:27 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 фев — Sputnik. Немец Бенедикт Долль стал победителем спринтерской гонки у мужчин в рамках Чемпионата мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене.

Бенедикт Долль выиграл спринт ЧМ по биатлону в Хохфильцене
© REUTERS Leonhard Foeger
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Долль преодолел в субботу дистанцию гонки за 23 минуты и 27,4 секунды, всего в семи десятых секунды от него финишировал норвежский биатлонист Йоханнес Бё, оба спортсмена отстрелялись без промахов.

Третьим финишировал француз Мартен Фуркад (два промаха).

Биатлонисты сборной Беларуси в субботней гонке не сумели показать высоких результатов в том числе из-за проблем со стрельбой. Лучшим стал Сергей Бочарников, он допустил два промаха и финишировал 45-м, и он единственный из белорусов, кто побежит завтра в пасьюте.

Владимир Чепелин промахнулся четырежды и стал 65-м. Максим Воробей (четыре промаха) стал 82-м, а Роман Елетнов, допустивший семь промахов, финишировал 92-м. При этом у Елетнова был самый худший стрелковый показатель из всех ста стартовавших.

В воскресенье мужчины поборются за победу в гонке преследования.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские биатлонисты в субботней гонке заняли 45, 65, 82 и 92 места, ЧМ продолжится завтра мужской гонкой преследования.

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