МИНСК, 11 фев — Sputnik. Немец Бенедикт Долль стал победителем спринтерской гонки у мужчин в рамках Чемпионата мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене.



© REUTERS Leonhard Foeger Чешка Коукалова выиграла спринт, испортив настроение немке Дальмайер

Долль преодолел в субботу дистанцию гонки за 23 минуты и 27,4 секунды, всего в семи десятых секунды от него финишировал норвежский биатлонист Йоханнес Бё, оба спортсмена отстрелялись без промахов.

Третьим финишировал француз Мартен Фуркад (два промаха).

Биатлонисты сборной Беларуси в субботней гонке не сумели показать высоких результатов в том числе из-за проблем со стрельбой. Лучшим стал Сергей Бочарников, он допустил два промаха и финишировал 45-м, и он единственный из белорусов, кто побежит завтра в пасьюте.

Владимир Чепелин промахнулся четырежды и стал 65-м. Максим Воробей (четыре промаха) стал 82-м, а Роман Елетнов, допустивший семь промахов, финишировал 92-м. При этом у Елетнова был самый худший стрелковый показатель из всех ста стартовавших.

В воскресенье мужчины поборются за победу в гонке преследования.