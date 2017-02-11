Агентство Gracenote, специализирующееся на обработке статистических данных в спорте, спрогнозировало результаты Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

Сборная Беларуси, по данным прогноза компании займет 25-е место в общекомандном медальном зачете. На счету белорусской дружины будет 1 серебряная медаль 1 (0-1-0).

По мнению агентства, первое место займет Норвегия, которая выиграет 40 (15-11-14) медалей, второе место у Германии с 34 (13-11-10), третье место по медалям займет сборная США — 32 (10-11-11) медали.

Сборная России по мнению Gracenote, займет 6-е место с 22 (6-8-8) медалями.