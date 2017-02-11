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Агентство Gracenote: Беларусь завоюет одну медаль на Олимпиаде-2018
11.02.2017 22:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Агентство Gracenote, специализирующееся на обработке статистических данных в спорте, спрогнозировало результаты Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.
Сборная Беларуси, по данным прогноза компании займет 25-е место в общекомандном медальном зачете. На счету белорусской дружины будет 1 серебряная медаль 1 (0-1-0).
По мнению агентства, первое место займет Норвегия, которая выиграет 40 (15-11-14) медалей, второе место у Германии с 34 (13-11-10), третье место по медалям займет сборная США — 32 (10-11-11) медали.
Сборная России по мнению Gracenote, займет 6-е место с 22 (6-8-8) медалями.
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Агентство Gracenote, специализирующееся на обработке статистических данных в спорте, спрогнозировало результаты Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.
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