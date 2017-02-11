Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис подвел итог матча за третье место Кубка Словакии, в котором его команда уступила олимпийской сборной России (1:4).

– Сыграли должным образом минут 50-52. Упустили две верные возможности забросить до этой отметки. Хотя, надо признать, и вратарь соперников провел отличный матч, спас игру.

- А наш Михаил Карнаухов?

– Тоже. Вспомните, сколько раз выручал в сложнейших ситуациях, оставлял нам шансы победить. Но потом у нас пошли удаления. Слишком много, чтобы с ними справился один вратарь. И все же Карнаухов явно прогрессирует.

- Это заявка на роль «номера один» весной?

– Это заявка на то, чтобы быть вызванным весенний кэмп. Лаланд тоже там будет. И кто-то еще. А уж первый, второй или третий — разберемся по факту.

- Что помешало сыграть хорошо 60 минут, а не «50-52»?

– Нужно понимать, что уровень соперников — это уровень КХЛ. У наших — экстралига, и иногда казалось, что они просто боятся россиян. А зря: многие как минимум не менее талантливы и способны на большее. И все же я скорее доволен сбором. По его итогам отметил четыре новые фамилии, которые будут в числе вызванных в весенний кэмп. Какие? Ха, пока достаточно, что их знаю я. Игроки и вы узнаете позже... – сказал Льюис.