Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о победе над «Уотфордом» (2:0).

«Нам была нужна эта победа. 16-матчевая серия без поражений – это потрясающий показатель, было бы идеально, если бы сыграли на 2-3 домашних ничьих поменьше. Этот матч был сложным, это важная победа.

Люди периодически забывают, что за команды «Уотфорд» и «Сток». Я взглянул на их состав: там футболисты, которые играли за «Интер», «Лацио», «Наполи». Это топ-игроки.

Мы не та команда, которая забивает много, поэтому важно проводить сухие матчи. Я очень доволен сегодняшней игрой. В 10-15 минут до гола мы играли шикарно, гол был должен случиться.

Я очень рад, что матч «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» пройдет после нашего, потому что кто-нибудь точно потеряет очки.

«Челси» – очень хороший соперник по игре в защите. Они хорошо защищаются большим числом игроков. Сейчас чемпионство завоевывают защитные команды, играющие на контратаках и стандартных положениях, поэтому я не думаю, что они оступятся. Но футбол есть футбол», – заявил Моуринью.